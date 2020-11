Mads Mikkelsen wird neuer Grindelwald in „Phantastische Tierwesen“

Mikkelsen ist etwa als James Bonds Widersacher in „Casino Royale“ oder als „Hannibal“ bekannt.

London – Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (55) folgt Johnny Depp (57) als Bösewicht in der Filmserie „Phantastische Tierwesen“. Mikkelsen übernimmt die Rolle Zauberers Gellert Grindelwald, wie das Studio Warner Bros. am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Der dritte Teil aus dem Harry-Potter-Universum werde derzeit unter der Regie von David Yates in Leavesden nahe London produziert. Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller und Jude Law treten dafür erneut vor die Kamera.