Innsbrucker mit angeblichem Gewinn um über tausend Euro betrogen

Innsbruck – Mit einem angeblichen hohen Gewinn haben Betrüger am Mittwoch einen 38-jährigen Innsbrucker um mehr als tausend Euro erleichtert. Die Unbekannten kontaktierten den Mann telefonisch und gaben vor, dass er bei einem Gewinnspiel einen fünfstelligen Eurobetrag gewonnen habe. Das Geld würde ihm noch am selben Tag von einer Notarin in Begleitung von einem Sicherheitsdienst übergeben werden.