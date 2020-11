Gagen der Venet-Führung sollen offengelegt werden

Zams – Wie berichtet, muss Landecks Gemeinderat einen Subventionsantrag für die Venet Bergbahnen AG neu vorlegen und beschließen. Das muss nun auch die Gemeinde Zams tun, sagte BM Siggi Geiger in der Gemeinderatssitzung am Montag. Das „Venet-Prozedere“ im Sinne von mehr Transparenz nutzen will GR Mathias Venier (Freiheitliche). Er forderte: „Die Gehälter der Führungsriege sollen offengelegt werden.“ Gestern habe er dazu eine Zusage bekommen: „Für Mandatare wird es demnächst eine Einsichtnahme geben.“