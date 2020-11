Begnadigung für ehemaligen Vertrauten: Trump springt Flynn zur Seite

Washington – US-Präsident Donald Trump hat seinen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt und sich damit dem Vorwurf des Machtmissbrauchs ausgesetzt. "Es ist mir eine große Ehre bekannt zu geben, dass General Michael T. Flynn eine vollständige Begnadigung erhalten hat", twitterte Trump am Mittwoch. Der pensionierte General war in die Affäre um eine mögliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl von 2016 verstrickt. Führende Demokraten im US-Kongress reagierten empört.

Der Republikaner Trump könnte vor dem Ende seiner Amtszeit am 20. Jänner noch weitere Personen begnadigen. Von diesem Recht haben auch frühere Präsidenten wie der Demokrat Barack Obama bis zu ihrem letzten Tag im Amt Gebrauch gemacht.

Umstritten ist die Begnadigung auch, weil US-Präsident Donald Trump selbst in der Causa ins Visier der Ermittler geriet. Ein Team rund um Sonderermittler Robert Mueller untersuchte damals Vorwürfe gegen Trump. Darunter auch der Vorwurf des Amtsmissbrauchs und der Justizbehinderung, weil Trump den damaligen FBI-Chef James Comey gebeten haben soll, die Ermittlungen gegen Flynn einzustellen. Der spätere Bericht Muellers fand keine Beweise für eine gezielte Absprache des Trump-Teams mit Russland, sprach den Präsidenten aber explizit nicht von anderen Vorwürfen frei.

Im Jänner hatte Flynn beantragt, sein Geständnis zurückzuziehen, kurz bevor ein Urteil in seinem Verfahren erwartet wurde. Das Justizministerium forderte im Mai in einem höchst ungewöhnlichen Schritt ein Ende des Verfahrens. Man sei nicht überzeugt, dass die Anhörung Flynns im Jänner 2017 auf einer legitimen Ermittlungsbasis erfolgt sei, hieß es dazu unter anderem. Trump hatte Flynn daraufhin als "Helden" gefeiert.

Die Möglichkeit der Begnadigung seines Vertrauten durch Trump stand seit längerem im Raum. Im März hatte der Präsident erklärt, eine "vollständige Begnadigung" ernsthaft in Betracht zu ziehen. Nach Trumps Darstellung ist Flynn von der Justiz und vom FBI unfair behandelt worden. Immer wieder beklagte er sich darüber, dass Flynn von der Justiz verfolgt worden sei. "Sie haben Flynn wegen Lüge angeklagt, und er hat nicht gelogen", sagte Trump etwa im Oktober in einem Interview. Nach seinen Worten waren die Russland-Ermittlungen eine reine "Hexenjagd".

Vor der Präsidentenwahl am 3. November wurden die juristischen Auseinandersetzungen im Fall Flynn erneut zum Thema: Die Republikaner versuchten ihre Anhänger zu mobilisieren, indem sie das Bild einer Verschwörung des Establishments gegen Trump zeichneten.

Einen ähnlichen Tenor hatte am Mittwoch die Erklärung von Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany: "General Flynn sollte keine Begnadigung benötigen. Er ist ein unschuldiger Mann." Er sei zum "Opfer parteiischer Regierungsbeamter" geworden, die versucht hätten, die Wahl von 2016 zu untergraben. McEnany warf Mitarbeitern der Regierung von Ex-Präsident Barack Obama vor, eine "friedliche Machtübergabe" an seinen Nachfolger hintertrieben zu haben.

Der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, bezeichnete Flynn auf Twitter als "amerikanischen Patrioten". "Was die Linke ihm und seiner Familie in diesen vergangenen 4 Jahren angetan hat, darf in Amerika nie wieder zugelassen werden." Trump selbst twitterte Stunden nach Flynns Begnadigung: "Hab ein wunderbares Leben, General Flynn!"