Tipps für den Lockdown: Spielbörse Innsbruck setzt auf Lieferservice

Innsbruck – Gerade Familien stellt der neuerliche harte Lockdown derzeit wieder vor große Herausforderungen. „Gemeinsam mit den Kindern etwas zu spielen ist da noch wichtiger als sonst“, betont Franziska Piffer von der Spielbörse der Diözese Innsbruck. Weil die Börse derzeit nicht wie gewohnt offen haben kann, bietet sie seit März einen kontaktlosen Zustellservice an.

Zur Inspiration gibt die Spielbörse auch noch vier Tipps mit auf den Weg: Bei️ Spukstaben geht es darum, als Team zusammenzuarbeiten, um Geister treffsicher mit Wörtern zu erschrecken. Im Spiel Speedy Roll brauchen Igel geschickte Unterstützung beim Sammeln von Äpfeln, Blättern und Pilzen. Dinner for One ist, wie der Name schon verrät, das Partyspiel zum TV-Klassiker, hier braucht es ein gutes Gedächtnis. Das Kartenspiel️ Die Crew dreht sich um Teamarbeit, nicht die meisten, sondern nur die richtigen Stiche bringen den Sieg. (TT.com)