Gut zu wissen: So soll der Covid-Massentest in Tirol ablaufen

Unter anderem in Turn- oder Veranstaltungshallen sollen die Tests durchgeführt werden, die einzelnen Stationen stehen noch nicht fest.

Wann und wo finden die Massentests statt?

Am Wochenende vom 4. bis zum 6. Dezember wird in ganz Tirol getestet – jede Person in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde. Nähere Informationen zu den insgesamt 566 Testlokalen sollen Anfang nächster Woche bekannt gegeben werden. Dabei ähnelt der Ablauf einer Wahl: Genutzt werden unter anderem Turn- oder Veranstaltungshallen und je nach Gemeindegröße sowie Kapazitäten wird an einem oder mehreren Tagen zu den Testungen eingeladen. Die Öffnungszeiten der Teststationen dürften – auch abhängig von der Gemeindegröße – zwischen 7 und 17 Uhr liegen.

Ebenfalls noch geklärt wird, was zu tun ist, wenn sich jemand an den besagten Tagen in einer anderen Tiroler Gemeinde – etwa beim Zweitwohnsitz – aufhält. Zu Hause kann der Test nicht durchgeführt werden, stellt das Land klar.

📽️ Video | Drei Tage testen in Tirol:

Wer wird an diesem Wochenende getestet?

Alle Personen ab dem sechsten Lebensjahr, die in Tirol gemeldet sind, können sich kostenlos testen lassen, müssen aber nicht – der Test ist freiwillig. Nicht möglich ist die Teilnahme für Personen, die innerhalb der letzten drei Monate positiv getestet wurden oder sich zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne befinden. Auch bei grippeähnlichen Symptomen heißt es zu Hause bleiben und direkt beim Gesundheitstelefon 1450 anrufen. Lehrer werden wie alle anderen an diesem Wochenende getestet, Polizeibeamte an einem Termin einige Tage später.

Warum soll ich mich ohne Symptome testen lassen?

Der Massentest zielt insbesondere auf jene ohne Symptome ab. Das Land hofft auf eine rege Teilnahme, um das Infektionsgeschehen auch nach dem harten Lockdown zu kontrollieren und ein Weihnachtsfest – zumindest im kleinen Kreis – zu ermöglichen. Durch den breiten Test sollen nämlich jene, die unwissentlich ansteckend sind, bereits vor den Feiertagen isoliert werden. Dadurch wiederum sinkt der sogenannte R-Wert, der aussagt, wie viele Personen eine positiv getestete Person im Durchschnitt ansteckt.

Wie kann ich mich anmelden? Wird es lange Wartezeiten geben?

Geplant ist, dass alle alle Tiroler und Tirolerinnen – auf Basis der Daten im zentralen Melderegister – per Brief eingeladen werden, an dem Test in ihrer Gemeinde teilzunehmen, gab das Land am Donnerstag bekannt. Darin werden auch die weiteren Schritte erklärt. Außerdem wird jede Testperson gebeten, Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mailadresse) zu ergänzen, um im Anschluss über das Ergebnis informiert werden zu können.

Jede Gemeinde wird dann eine Einteilung machen, um Menschenansammlungen und lange Wartezeiten zu vermeiden. „Wir empfehlen, die Bürgerinnen und Bürger entweder alphabetisch, nach Ortsteilen oder nach Straßenzügen einzuteilen. Pro Stunde können je Teststraße in etwa 30 Tests abgewickelt werden“, erläutert „Tirol testet“-Projektleiter Elmar Rizzoli. Kommuniziert werden soll die entsprechende Einteilung seitens der Gemeinde via Homepage, Informationsblättern, Aushängen an der Amtstafel, in Geschäften und über soziale Medien.

Welcher Test wird durchgeführt?

Es wird ein Antigen-Schnelltest durchgeführt. Dazu wird mit einem Wattestieltupfer ein Nasen-Rachen-Abstrich genommen. Das dauert nur ein paar Minuten und ist zwar unangenehm, in der Regel aber nicht schmerzhaft.

Mit einem Tupfer wird der Nasen-Rachen-Abstrich genommen.

Ist der Test sicher? Kann ich mich währenddessen infizieren?

Der Test birgt keine Gefahren für die Gesundheit. In den jeweiligen Lokalen wird ein Mund-Nasen-Schutz ebenso wie ein Ein-Meter-Abstand Pflicht sein.

Wie erwähnt, sollen außerdem Menschenansammlungen durch eine effiziente Abwicklung vermieden werden: Eingang und Ausgang sind bei den Teststationen voneinander getrennt, Freiwillige behalten die Situation im Auge.

Wer führt die Tests durch?

Insgesamt etwa 1000 Ärzte, Pfleger oder Sanitäter dürften bei der dreitägigen Testreihe im Einsatz sein, um Abstriche durchzuführen. Unterstützt werden sie bei der Abwicklung vom Personal der Landesverwaltung und der Gemeinden, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, dem Bundesheer und anderen Freiwilligen.

Pro Teststraße werden laut Angaben des Landes mindestens vier Personen nötig sein, die gleichzeitig im Dienst sind. Die Kosten für die bezahlten Arbeitskräfte übernimmt vorerst das Land, in weiterer Folge werden sie aber vom Staat beglichen.

Wie geht es nach dem Test weiter?

Die entnommenen Proben werden nach der Auswertung entsorgt, das Testergebnis soll binnen weniger Minuten verfügbar sein und auf digitalem Weg übermittelt werden. Nähere Informationen dazu sollen demnächst folgen.

Fällt der Test negativ aus, kann man im Anschluss zum Beispiel einkaufen oder zur Arbeit gehen. Es gilt aber ausdrücklich weiterhin, die Vorsichtsmaßnahmen – Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Reduktion sozialer Kontakte – einzuhalten und auf etwaige Symptome zu achten.