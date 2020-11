Arbeiter in Wörgl bei Sturz in Werkzeuggrube am Kopf verletzt

Wörgl – Aus unbekannter Ursache stürzte ein 40-jähriger Arbeiter am Donnerstagnachmittag bei einer Firma in Wörgl in eine etwa 1,4 Meter tiefe Werkzeuggrube. Der Mann wurde dabei unbestimmten Grades am Kopf verletzt. Er wurde von der Feuerwehr Wörgl geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)