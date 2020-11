Rechtsextremismus weiter Sorgenkind, "keine ernsthafte Gefahr" von links

Insgesamt konstatierte das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) eine "Modernisierung, Professionalisierung und Internationalisierung der rechtsextremistischen Szene". Sie hat sich deutlich stärker auch international vernetzt - und versucht, mit einer "Erlebniswelt Rechtsextremismus" – Veranstaltungen mit Festivalcharakter, wo Musik, Kampfsport und Politik kombiniert werden zu mobilisieren und rekrutieren. In Österreich würden solche Veranstaltungen konsequent verboten, fänden also wenn dann heimlich in kleinem Kreis statt. Aber der Verfassungsschutz beobachtete die Beteiligung heimischer Szeneproponenten an solchen Auslands-Events.