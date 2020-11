ÖRV-Hoffnung Schulte: „Ich bin dann natürlich ein wenig ins Grübeln geraten“

Innsbruck – „Geht da gerade alles mit rechten Dingen zu?“ Die Zuschauer beim Rodel-Weltcup vor einem Jahr in Igls schüttelten den Kopf und trauten ihren Augen nicht. Eine gewisse Lisa Schult­e führte sensationell nach dem ersten Lauf. Die damals 18-jährige Schülerin ließ zur Halbzeit die routinierte Konkurrenz in ihrem erst dritten Weltcup-Rennen alt aussehen. „Ich war selbst perplex! Ich bin dann natürlich ein wenig ins Grübeln geraten“, gesteht die Stubaierin. In der Entscheidung verhinderte dann ein Fehler in Kurve 10 die große Sensation, am Ende reichte es trotzdem noch für den sechsten Platz. „Ich habe mich überhaupt nicht geärgert, vielmehr über das tolle Ergebnis gefreut“, erklärt Schulte. Im Training für den Weltcup-Auftakt am Sonntag zeigte die Heeressportlerin schon wieder auf: „Es läuft sehr gut, nur in der Startkurve ist noch Luft nach oben.“