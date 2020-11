Köstinger gegen Ski-Lockdown: „Virus verbreitet sich nicht auf den Pisten"

Die drei großen EU-Länder drängen weiter darauf, dass in Europa bis Mitte Jänner kein Skitourismus stattfindet. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel soll bei ihrer Konferenz mit den deutschen Ministerpräsidenten wörtlich gesagt haben, es treibe ihr "die Sorgen auf die Stirn", wenn sie höre, dass Österreich die Skilifte wieder laufen lassen wolle.

▶️ Deutschland will nun auf EU-Ebene prüfen, ob eine gemeinsame Regelung für die Skiferien möglich ist. Dazu war zuletzt ein Nein aus Brüssel gekommen. Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, hatte erklärt, dass dies in den Mitgliedstaaten selbst und nicht auf EU-Ebene festgelegt wird.

▶️ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) appellierte erneut an die Bevölkerung, Skiurlaube in diesem Jahr zu unterlassen. Diese Art von Tourismus "konterkariere alle Bemühungen der Bevölkerung", das Virus zu bekämpfen, so Söder, der unablässig vor einem "zweiten Ischgl" warnt. Und Bayern zieht auch die Schrauben weiter an: Wintersportler und andere Tagestouristen, die auch nur kurz in ein Risikogebiet im Ausland (etwa nach Tirol) reisen, sollen in Bayern künftig verpflichtend in Quarantäne müssen. Eine Ausnahmeregelung für Aufenthalte unter 24 Stunden soll nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gelten, insbesondere Arbeit, Schule, Arztbesuche, familiäre Angelegenheiten und Geschäfte des täglichen Bedarfs.

▶️ Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz lehnt eine generelle Schließung von Skigebieten bis in den Jänner hinein weiterhin strikt ab. Alle Öffnungsschritte würden in Österreich selbst entschieden und hingen allein von der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen ab. Wenn die EU eine Schließung durchsetzen wollte, verlange Österreich einen Schadenersatz von 2 Mrd. Euro, hatte jüngst auch Finanzminister Gernot Blümel betont.