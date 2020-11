„Alter Ego" im Netz: Tiroler Landestheater streamt heutige Premiere

Auf Initiative von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) übertragt das Land die Uraufführung der Produktion. „In Zeiten des Lockdowns wollen wir ein Zeichen setzen. Dabei unterstützen wir nicht nur unsere Kulturschaffenden, sondern sorgen auch für eine kleine Auszeit in der Krise", so Platter in einer Aussendung. Damit bringe das Land erstklassige Schauspielkunst in die Wohnzimmer der Tirolerinnen und Tiroler.