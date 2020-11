Doppelsitzer-Doppelsieg bei Weltcup in Igls: Steu/Koller vor Müller/Frauscher

Thomas Steu (oben) und Lorenz Koller feierten in Igls ihren fünften Weltcup-Sieg.

Innsbruck - Der Doppelsitzer-Bewerb beim Weltcup-Auftakt der Kunstbahn-Rodler in Igls hat mit einem österreichischen Doppel-Triumph geendet. Thomas Steu und Lorenz Koller setzten sich 0,025 Sekunden vor ihren Landsleuten Yannick Müller/Armin Frauscher durch. Platz drei ging an die Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken (+0,280). Juri Gatt/Riccardo Schöpf als dritter österreichischer Schlitten belegten Rang 13 (+0,948).

David Gleirscher verpasste das Podest um 0,029 Sekunden. Der Tiroler ist am Sonntag wie seine vier Teamkollegen im Sprint dabei, in dem die Österreicher damit ein Fünftel des 15-köpfigen Teilnehmerfeldes stellen werden. Am Samstag zu Mittag stand noch das Doppelsitzer-Rennen auf dem Programm. (APA)