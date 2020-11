Deutscher Verfassungsschutz wird "Querdenker" nicht beobachten

Eine Querdenker-Demo Ende Oktober in Dresden.

Berlin – Der deutsche Verfassungsschutz wird die "Querdenken"-Bewegung vorerst nicht förmlich zum Beobachtungsobjekt erklären. Das ist nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Sonntagsausgaben) das Ergebnis einer Besprechung der Amtsleiter des Bundesamtes und der 16 Landesämter in der vergangenen Woche. "Im Moment reicht es noch nicht für eine Einstufung zum Beobachtungsobjekt", hieß es demnach in Sicherheitskreisen.

Mit den "Querdenkern" verhalte es sich bundesweit ähnlich wie mit den Reichsbürgern: "Nicht die ganze Bewegung ist extremistisch."Das schließe nicht aus, dass Rechtsextremisten in einzelnen Bundesländern bei den "Querdenkern" einen bestimmenden Einfluss ausübten. Von den offiziell 19.000 Reichsbürgern gelten 950 als Rechtsextremisten. Gleichwohl waren die "Querdenker" und der Umgang mit ihnen zuletzt auch Thema in der sogenannten "ND-Lage" – also der regelmäßig stattfindenden Besprechung der Chefs der Nachrichtendienste mit dem deutschen Kanzleramtschef Helge Braun (CDU).