Iran: Ermordeter Atomphysiker in Teheran beigesetzt

Der 63-jährige Atomphysiker und Raketenexperte Mohsen Fakhrizadeh wurde am Freitag erschossen.

Teheran – Der bei einem Anschlag getötete iranische Atomphysiker und Raketenexperte Mohsen Fakhrizadeh ist am Montag in der Hauptstadt Teheran beigesetzt worden. Die Zeremonie wurde vom Staatsfernsehen direkt übertragen. Wegen der Coronakrise durften nur Familienmitglieder des Physikers und hochrangige Generäle an der Beisetzung teilnehmen.