Alpenverein fordert klare Regeln für Wintersportler nach "hartem Lockdown"

Innsbruck – Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) hat am Montag von der Politik eine gesetzlich erlaubte Bewegung in der Natur gefordert. Für den Verein müsse Skitourengehen, Langlaufen oder auch Rodeln möglich sein, "unabhängig davon, ob Anlagen präpariert oder entsprechend gesichert sind", hieß es in einer Aussendung. Unsicherheit bestehe vor allem deshalb, weil im Lockdown das Betreten von Sportstätten verboten sei.