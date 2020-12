Der Erfolg im Eiskanal verleiht Österreichs Rodlern Flügel

Innsbruck – Siege, Podestplätze, mannschaftlich starke Auftritte – beim Österreichischen Rodelverband (ÖRV) war man nach dem Weltcup-Auftakt in Igls mit den sportlichen Leistungen mehr als zufrieden. Allen voran ÖRV-Cheftrainer und Sportdirektor Rene Friedl. „Wir sind in allen drei Disziplinen bei der Weltspitze dabei. Bei den Herren haben wir gar vier Athleten, die gewinnen können“, betont Friedl.

Bei aller Euphorie über die Erfolge vergisst der 53-Jährige nicht den Blick auf das Wesentliche und Grundlegende. „Ohne den großen Aufwand, den das Organisationsteam und der internationale Rodelverband FIL in Zeiten von Corona betrieben haben, wäre der Weltcup in Igls so nicht möglich gewesen“, will Friedl auch diese Arbeit gewürdigt wissen. Genauso wie jene, die der ÖRV in den vergangenen Jahren abgeliefert habe. „Rodeln steht oft im Schatten von anderen Sportarten. Wir stehen medial nicht im Mittelpunkt. Daher sind wir abhängig von öffentlichen Subventionen oder Sponsor­geldern von landesnahen Unternehmen. Aber ich kann behaupten, dass wir mit unseren Erfolgen – egal ob bei Olympia, WM oder Weltcup – zurückbezahlt haben“, betont Friedl.