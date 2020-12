Neue Initiative gegen Diskriminierung von HIV-Positiven am Arbeitsplatz

"Leider gibt es in der Bevölkerung immer noch viele Ängste und Unsicherheiten", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zu Beginn der Pressekonferenz in einem Video-Statement. Deshalb sei es wichtig zu informieren, aufzuklären und die unbegründeten Ängste der Menschen zu nehmen. "HIV ist im Alltag kein Thema", fügte Manfred Rupp, Projektleiter und Geschäftsführer der Aids-Hilfe Steiermark, an. Dennoch sei Ausgrenzung für viele Menschen im Berufsleben alltäglich, wogegen die Initiative vorgehen möchte. "Solange das nicht in die DNA der Betriebe reingekommen ist, besteht eine unterschwellige Diskriminierung", sagte Rupp.