Neo-FIS-Rennleiter Pertile hält Fans an Österreich-Tourneeorten für "illusorisch"

"In Ruka hatten wir noch drei Fälle, zwei waren Betreuer in einem gemeinsamen Zimmer. Das kann passieren, wir sind wirklich in einer sehr schwierigen Situation überall auf der Welt. Auch wenn du alles richtig gut machst", so der Italiener und fügt hinzu, "100 Prozent sicher können wir nicht sein, wir müssen einiges Risiko nehmen. Aber die andere Möglichkeit ist, zu Hause zu bleiben. Und vielleicht ist man auch da nicht 100 Prozent sicher." Bei einem Athleten sei offenbar noch eine Covid-19-Erkrankung vom August nachgewiesen worden.