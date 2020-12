7000 Freiwillige und einige Tiroler Gemeinden startbereit für Massentests

Im Salzburger Annaberg wurde bereits gestern getestet, zwei von 653 Tests waren positiv. In Tirol erfolgen die Massentests am Wochenende.

Innsbruck – Zuletzt soll die Stimmung zwischen Innsbruck und Wien eher frostig gewesen sein. Schließlich erwartet sich die schwarz-grüne Landesregierung konkrete Antworten und Zeitpläne für die Öffnungsschritte nach dem harten Lockdown in der kommenden Woche. Auch was die weitere Vorgangsweise mit den Massentestungen betrifft, dürften die Länder derzeit ziemlich auf sich alleine gestellt sein. Ein bundesweites Konzept gibt es nicht. Doch wie geht es in Tirol weiter?

So gut das Land mit freiwilligen Helfern aufgestellt ist – 7000 Menschen unterstützen die Behörden in den 1200 Teststraßen in den 279 Tiroler Gemeinden –, die große Unbekannte ist die Bereitschaft der Bevölkerung. Hinter vorgehaltener Hand spricht die Politik offen von einer um sich greifenden Müdigkeit. Deshalb appelliert Platter: „Wir sehen, dass sich die Bevölkerung an die Maßnahmen hält und der Lockdown bereits wirkt. Aber je mehr Menschen sich am Wochenende testen lassen, umso mehr Infektionen können entdeckt und Neuansteckungen verhindert werden – und die betroffenen Personen stecken keine weiteren Personen unwissentlich an.“ Platter hofft mit den landesweiten Tests die Infektionsketten zu unterbrechen. Und, dass sich 50 bis 60 Prozent der Tiroler an den Tests beteiligen.