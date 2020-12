Manchester United, Leipzig oder PSG? Alles ist möglich, nichts ist fix

Eines ist heute im Old Trafford sicher: Die Quote an Superstars am Feld (von links: Pogba, Rafinha, Neymar, Fred) wird hoch sein.

Manchester – In der Grupp­e H der Fußball-Champions-League kommt es heute Abend (21 Uhr, live DAZN) zum Duell zwischen Tabellenführer Manchester United und dem ersten Verfolger Paris Saint-Germain. Frankreichs Serienmeister hat nach vier Runden drei Zähler Rückstand auf Englands Rekordmeister, der sich in Paris 2:1 durchgesetzt hatte. Neben PSG steht aber auch der punkte­gleiche Tabellendritte RB Leipzig beim Gastspiel in Istanbul (18.55 Uhr, live DAZN) gegen Basaksehir bereits unter Siegzwang. „Wir müssen mutig spielen und an uns selbst glauben“, betonte Leipzig-Spielmacher Emil Forsberg vor der Abreise in die Türkei. Bei den Bullen rund um ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer fehlt zum Start der „Woche der Wahrheit“ weiter Konrad Laimer. Nach dem Basaksehir-Match geht es in der Liga gegen die Bayern und danach in der Königsklasse gegen Manchester.