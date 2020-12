Vertrag bei Haas: Die Formel 1 hat wieder einen Schumacher

Mick Schumacher startet in der kommenden Saison für Haas in der Formel 1. © HANDOUT

Sakhir – Sebastian Vettel wird nächstes Jahr nicht der einzige Deutsche in der Formel 1 sein. Der Vierfach-Weltmeister bekommt Gesellschaft durch Mick Schumacher, den Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher. Erwartungsgemäß übernimmt der in der Schweiz geborene 21-Jährige das zweite Haas-Cockpit neben dem Russen Nikita Masepin, das verkündete der US-Rennstall am Mittwoch vor dem Großen Preis von Sakhir. Schumacher erhielt einen Vertrag "für mehrere Jahre".

Gut acht Jahre nach dem Karriereende der lebenden Legende Michael bekommt die Formel 1 also wieder einen Schumacher. "Die Aussicht, im kommenden Jahr in der Startaufstellung der Formel 1 zu stehen, macht mich unglaublich glücklich und einfach sprachlos", teilte Mick Schumacher mit.

Schon am Freitag kommender Woche wird er beim Training in Abu Dhabi seine ersten Kilometer für Haas fahren. Auch beim Test für Nachwuchsfahrer im Anschluss an das Saisonfinale auf dem Yas Marina Circuit kommt er zum Einsatz.

Schumacher gehört seit Jänner 2019 zur Nachwuchsakademie von Ferrari. Das italienische Traditionsteam, für das Michael Schumacher fünf seiner Titel errang, unterhält enge Beziehungen zu Haas. "Er ist in einer langfristigen Verbindung mit Ferrari, und wir werden seine Entwicklung jederzeit verfolgen, sowohl als Fahrer als auch als Mensch", wurde Scuderia-Teamchef Mattia Binotto in einer Ferrari-Aussendung zitiert.

Mick Schumachers Aufstieg bis in die höchste Formel-Klasse wurde mit Bedacht geplant. Er fährt in diesem Jahr noch in der Formel 2 für das italienische Prema-Team und geht als Gesamtführender in die letzten beiden Rennen der Saison am Wochenende in Bahrain. Wie schon in der Formel 3, in der er 2018 den Europameister-Titel geholt hatte, entfaltete er auch in der zweithöchsten Kategorie erst im zweiten Jahr seine Qualitäten.

In der Formel 1 wird er nun für ein Team antreten, das in diesem Jahr enttäuscht hat. Haas belegt mit nur drei Punkten den vorletzten Rang in der Konstrukteurswertung. Die beiden derzeitigen Stammfahrer - Romain Grosjean und Kevin Magnussen - müssen den Rennstall verlassen, der 2016 in die Formel 1 einstieg. Am vergangenen Wochenende hatte der beängstigende Feuerunfall von Grosjean das Team unfreiwillig in die Schlagzeilen gebracht. Der Franzose überstand den Horror-Crash wie durch ein Wunder nahezu unbeschadet.

Den zweiten Fahrer für die kommenden Jahre - so ist es zumindest geplant - hatte Haas bereits am Dienstag vorgestellt. Der ebenfalls 21-jährige Masepin wird von seinem wohlhabenden Vater Dimitri gefördert und ist auch Formel-1-Rookie.

Michael Schumacher gewann 91 Rennen und sorgte für viele unvergessliche Momente. Seit einem Skiunfall in den französischen Alpen im Dezember 2013 lebt der mittlerweile 51-Jährige aber völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Er erholt sich im Kreise seiner Familie in der Schweizer Wahlheimat am Genfer See weiter von dem schweren Schädel-Hirn-Trauma, das er bei seinem Sturz erlitten hatte. (APA)