Aus Ellen wird Elliot Page: „Ich liebe, dass ich trans bin“

New York – Ellen Page lebt jetzt mit dem Namen Elliot Page. Er sei transgender, teilte der kanadische Schauspielstar am Dienstag auf Twitter mit. „Ich bin glücklich, dass ich das schreiben kann. Dass ich hier bin. Dass ich an diesem Platz in meinem Leben angekommen bin“, schrieb Page in dem Statement. Bis zu diesem Schritt sei es ein langer, schwieriger Weg gewesen. „Ich liebe, dass ich trans bin. Und ich liebe, dass ich queer bin.“