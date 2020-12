Betrunkenes Paar hetzte Hund in Innsbruck auf zwei andere Hunde

(Symbolfoto) © APA/Gindl

Innsbruck – Einen Polizeieinsatz mit Verhaftung und Hundeabnahme löste am Donnerstagnachmittag ein betrunkenes Pärchen in Innsbruck aus: Der amtsbekannte 35-jährige Hundehalter und seine 47-jährige Lebensgefährtin, beide Österreicher, hetzten laut Polizei gegen 17.17 Uhr in der Landeshauptstadt ihren gelisteten Vierbeiner ohne Maulkorb mutwillig auf zwei andere Hunde. Diese wurden bei dem Angriff verletzt und mussten zur Behandlung zum Tierarzt gebracht werden.

Da der Hundehalter und seine Lebensgefährtin aufgrund ihrer starken Alkoholbeeinträchtigung nicht mehr in der Lage waren, für die Sicherheit des Hundes sowie der Umgebung zu sorgen, wurde die Abnahme des Hundes und die Übergabe an das Veterinäramt veranlasst. Das wollte der 35-Jährige aber so nicht akzeptieren. Er ging wütend auf die Polizisten los, die sich um den Hund kümmern wollten.

Betrunkener ging auf Polizisten los

Seine Lebensgefährtin versuchte vergeblich, ihn zu beruhigen und zurückzuhalten. Der Einheimische musste schließlich in Handschellen abgeführt werden. Bei der Befragung in der Polizeidienststelle beruhigte er sich immer noch nicht und ging in der Folge aktiv auf einen Beamten los, weshalb ihm zudem Fußfesseln angelegt wurden.