Grasser zu acht Jahren Haft verurteilt: „Ich weiß, dass ich unschuldig bin“

Für die Richterin ist klar: „Nur Grasser kommt als Informant in Frage.“ © ROLAND SCHLAGER

Wien – Nach drei Jahren Verhandlungen liegt das Urteil im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere vor. Grasser wurde am Freitag in Wien vom Schöffensenat unter Richterin Marion Hohenecker zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger zu sieben, der Lobbyist Peter Hochegger zu sechs Jahren. Auch andere Angeklagte fassten Schuldsprüche und Haftstrafen aus. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig, Grassers Anwalt hat bereits Berufung angemeldet.

Grasser wurde vom Schöffensenat wegen Untreue, Fälschung von Beweismitteln und Geschenkannahme durch Beamte verurteilt. Bei Meischberger kommt zu diesem Vorwürfen noch Bestechung dazu. Hochegger fasste trotz Teilgeständnisses ebenfalls eine lange Haftstrafe aus, ihm wird neben Untreue Unterschlagung und falsche Beweisaussage attestiert.

Richterin: „Nur Grasser kommt als Informant in Frage“

Richterin Hohenecker sparte bei ihren Ausführungen zum Urteil nicht mit klaren Aussagen: Es bestehe „kein Zweifel“, dass der Zuschlag bei der Vergabe der Bundeswohnungen an ein Konsortium aus Immofinanz und Raiffeisenbank OÖ „pflichtwidrig“ erfolgt sei. Dies hätten zahlreiche Zeugenaussagen und Unterlagen belegt.

„Nur Grasser kommt als Informant in Frage“, so die Richterin zum entscheidenden Punkt, wer der Immofinanz verraten hat, wie viel der Mitbewerber CA Immo für die Buwog und andere Bundeswohnungen bezahlen könne. Es sei belegt, dass Grasser die Höhe der Finanzierungszusage für die CA Immo kannte, so die Richterin. Die Angaben von Walter Meischberger, er habe die Information vom mittlerweile verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider bekommen, sei eine reine Schutzbehauptung, die nur deswegen gewählt worden sei, weil Haider nicht mehr befragt werden könne.

„Es handelt sich um eine verdeckte Provisionsvereinbarung vom Machthaber Grasser zu Lasten des Machtgebers Republik Österreich, wodurch diese geschädigt wurde“, so die Richterin zur Buwog-Provision von 9,6 Mio. Euro. Diese wurde über Umwege auf drei Konten in Liechtenstein transferiert. „Wer redlich wirtschaftet, benötigt keine Konten in Liechtenstein“, sagte die Richterin.

Drei Zeugenaussagen belegen Tatplan

Unter anderem merkte Richterin Hohenecker weiters an, dass der von der Staatsanwaltschaft vorgeworfene Tatplan zur illegalen Bereicherung auf Kosten der Republik durch drei Zeugenaussagen belegt sei. Es sei eine „Infrastruktur zur Verschleierung“ geschaffen worden.

Grassers Ausführungen zum „Schwiegermuttergeld“, wonach er rund 500.000 Euro von der Mutter seiner Frau in bar erhalten habe, um damit sein Veranlagungstalent zu beweisen, seien „abwegig und widerlegt“. Weiters sprach Hohenecker von einer „umfangreichen Spurenverwischung“ mittels Scheinrechnungen und Scheinprojekten.#

Grasser und Meischberger sollen Geld an Bund zahlen Das heute verkündete Urteil bedeutet für die Hauptangeklagten auch, dass sie dem Bund ihren Provisionsanteil aus der Buwog-Privatisierung zahlen müssen. Sollte das Urteil also rechtskräftig werden, kann der Bund von Grasser und Meischberger deren Anteile an der Millionenprovision direkt einfordern. Dieser Zuspruch war Teil des Urteilsspruchs. Die Buwog-Provision machte 9,6 Millionen Euro aus. Der Staat könnte aber nur die jeweiligen Anteile von Grasser und Meischberger direkt einfordern. Peter Hochegger sei im Privatkonkurs. Sollten Grasser und Meischberger die Forderung des Bundes nicht zahlen können, kann sich der Staat an die beiden ebenfalls heute nicht rechtskräftig Verurteilten, Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics und Ex-RLB-OÖ-Vorstand Georg Starzer, halten, erläuterte die Vertreterin des Bundes, Marlies Schefer, nach dem Urteilsspruch. Die CA Immo, die im Bieterverfahren um die Bundeswohnungen den Mitbietern Immofinanz und RLB OÖ unterlegen war, wurde mit ihren Ansprüchen vom Schöffengericht auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Ebenso bekam die Immofinanz keinen direkten Zuspruch durch das heutige Urteil, auch sie kann daher nur vor dem Zivilgericht versuchen ihre Forderungen einzuklagen.

Grasser sieht „politisches Urteil“

Grasser sprach nach der Urteilsverkündung vor Journalisten von einem „politischen Urteil“. „Ich weiß, dass ich unschuldig bin“, sagte der ehemalige Minister. Heute in der Früh habe er mit einem Freispruch gerechnet, entsprechend sei er jetzt „traurig, schockiert und erschrocken“, sagte Grasser. Auch wenn die Richterin bei der Urteilsverkündung von „erdrückenden Beweisen“ gegen ihn gesprochen habe, „gibt es in über elf Jahren keinen Beweis für ein unrechtes Handeln meiner Person“, so Grasser. 150 Zeugen hätten ihn im Verfahren entlastet. „Dieses Urteil hat nichts mit Fairness und Gerechtigkeit zu tun“, er sei zuversichtlich, dass das Urteil vor dem Höchstgericht nicht standhalten wird.

Noch während der Urteilsbegründung schrieb Grassers Anwalt Manfred Ainedter in einer Aussendung, das Urteil werde „selbstverständlich mit Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an den OGH bekämpft“. Ainedter will nun auch den am Beginn des Verfahrens geäußerten Verdacht auf Befangenheit von Richterin Marion Hohenecker vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH) bringen.

Meischberger verließ den Gerichtssaal noch während der Ausführungen der Richterin. © HELMUT FOHRINGER/APA-POOL

Hier dockt auch Meischberger an, der den Gerichtssaal noch während der Ausführungen der Richterin verließ: Meischberger will den Menschenrechtsgerichtshof anrufen, wie sein Anwalt Jörg Zarbl zum Standard sagte. „Wir werden die Fragen der Befangenheit der Vorsitzenden Richterin und der Videoüberwachung der Verteidiger im Verhandlungssaal vor den EGMR (Europäischer Menschenrechtsgerichtshof; Anm.) bringen. Dieses Verfahren ist noch lange nicht beendet“, so Zarbl.

Weitere Schuld- und fünf Freisprüche

Abgesehen von Grasser, Meischberger und Hochegger wurden Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer (Causa Telekom-Valora-Parteienfinanzierung) zu einem Jahr, Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics zu zwei Jahren, Ex-RLB-OÖ-Vorstand Georg Starzer zu drei Jahren und der Anwalt Gerald Toifl zu zwei Jahren sowie der Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki zu 20 Monaten Haft verurteilt.

Fünf Angeklagte im Komplex um den Linzer Terminal Tower wurden freigesprochen. Meischberger wurde vom Betrugsvorwurf rund um seine Villa in Wien-Döbling freigesprochen. Über den mitangeklagten Makler Ernst Plech ist heute nicht geurteilt worden, weil er seit langem aus gesundheitlichen Gründen verhandlungsunfähig ist. (TT.com, APA)

