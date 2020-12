Großeinsatz der Feuerwehr: Garage in St. Johann brannte

St. Johann i. T. – Am Donnerstagnachmittag kam es in St. Johann in einer Garage zu einem Brand. Sieben Fahrzeuge und 40 Mann der Freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer relativ rasch löschen. Auch Teile des Wohntraktes wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.