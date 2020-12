Grüne: NoVA-Kritik von Wirtschaftsbund ist „Realitätsverweigerung"

Dass es für Familien dadurch zu Mehrbelastungen komme, wie dies etwa ÖAMTC und ARBÖ mehrfach kritisierten, will Schwarz so pauschal auch nicht gelten lassen. Es gehe nur um eine "einmalig zu bezahlende Abgabe" für Neuautos. "Wir reden also nicht von den für die meisten wohl relevanteren Gebrauchtwagen hier im Land." Zudem gebe es auch preiswerte, neue Familienautos, für die sich "vorerst gar nichts ändert". Nur wenn diese Modelle in zwei Jahren noch immer mit denselben Emissionswerten produziert und verkauft würden, greife die Reform auch für sie. "Am Ende liegt es nun mal an den Autoherstellern, immer sauberere Modelle auf den Markt zu bringen. Mit der NoVA-Reform nehmen wir sie in die Pflicht."