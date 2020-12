Daniel Radcliffe: Aus Selbstschutz nicht auf Social Media

London – Schauspieler Daniel Radcliffe hat nach eigenen Angaben keine Social-Media-Kanäle, um sich selbst zu schützen. Er glaube "ehrlich gesagt nicht, dass ich geistig stark genug bin", sagte der 31 Jahre alte Brite in der Sendung "First We Feast" auf YouTube. Das sei aber in Ordnung für ihn. Radcliffe hat nach eigener Aussage aus seiner Vergangenheit gelernt.