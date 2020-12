Als 18. gestartet! Schwede Samuelsson feierte in Finnland ersten Weltcupsieg

Sebastian Samuelsson überraschte in der Verfolgung.

Kontiolahti - Der Olympia-Zweite Sebastian Samuelsson hat am Samstag in der 12,5-km-Verfolgung in Kontiolahti seinen Premierensieg im Biathlon-Weltcup gefeiert. Beim ersten schwedischen Erfolg seit sieben Jahren hatte der 23-Jährige mit nur einem Fehlschuss 15,8 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Fabien Claude. Als einziger fehlerloser Schütze beeindruckte der Salzburger Simon Eder. Der 37-Jährige verbesserte sich vom 41. auf den 13. Platz (+1:05,0 Min.).