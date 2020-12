43-Jährige in Rum von Pkw auf Gehsteig geschleudert: Lenker floh

Rum – Beim Gassigehen mit ihrem Hund wurde eine 43-jährige Einheimische am Samstagabend in Rum von einem Auto erfasst und auf einen Gehsteig geschleudert. Der verantwortliche Lenker ergriff Fahrerflucht.

Die Frau zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und an den Händen zu und wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Ihren Angaben zufolge soll das Fahrzeug vom McDonald's-Parkplatz gekommen sein. Es hatte eine gelbe oder braune Farbe. Die Polizeiinspektion Rum bittet Zeugen, sich unter Tel. 059133/7121 zu melden. (TT.com)