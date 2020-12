Schwarzgrüner Dämpfer vor dem nächsten Zweitliga-Schlagerspiel

Sosehr Bierofka an der Seitenlinie versuchte, sein­e Mannschaft zu pushen, so sehr hielt er sich nach dem Schlusspfiff in seiner Kritik zurück. „Erstens bringt das unmittelbar danach nichts, außerdem hat die Mannschaft in den Wochen zuvor sehr viel gut gemacht.“ Das Wochenende gab der Bayer seinen Profis frei. Am Montag folgt die GAK-Analyse und dann folgt die Vorbereitung auf das Herbstfinale mit dem Heimspiel gegen das Überraschungsteam Lafnitz.