WSG Tirol bittet den WAC zum Tanz: Man kennt sich im Tivoli ...

Und beim WAC dauert es nicht lange, bis man beim Regisseur der Kärntner angekommen ist: Seit seinem Wechsel nach Kärnten 2018 drückt Michael Liendl dem Spiel der „Wölfe“ seinen Stempel auf: „Bei 17 der letzten 21 WAC-Tore hatte er seine Füße im Spiel“, rechnet Silberberger vor. In Zahlen gegossen sind es acht Tore und sieben Asissts in 14 Pflichtpielen für den ehemaligen 1860-München- und Twente-Enschede-Regisseur.

Vielleicht wird Liendl heute ja mit Hinblick auf das Europa-League-Finale am Donnerstag gegen Feyenoord geschont. „Das glaube ich nicht“, verweist Silberberger auf die letzten Wochen, wo der 35-Jährige nach den Europacup-Spielen jeweils in der Startelf stand.

So oder so könnte heute auf die Wattener Doppel-Sechs mit Thanos Petsos und Nemanja Celic viel Arbeit zukommen. Schon in den letzten Wochen hatte sich besonders der Ex-Linzer Celic formstark präsentiert. Gut getan hat ihm offensichtlich auch das Debüt im U21-Nationalteam.

Ein Vorteil für die Tiroler könnte freilich der Reisestress bei den Kärntnern sein, die bekanntlich wegen des Föhns nicht in Innsbruck landen konnten und einen Umweg über München in Kauf nehmen mussten. „Das hab’ ich mit einem Anruf beim Flughafen bestellt“, meinte Silberberger. „Aber Spaß beiseite: Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du die Müdigkeit nur spürst, wenn du dem Ball hinterherrennst.“ Deshalb will die WSG heute auch viel Wert darauf legen, das Leder in den eigenen Reihen zu halten, um so den Frustfaktor bei den Lavantalern zu erhöhen. Und das tut die WSG mit voller Kapelle: „Mein größtes Kopfweh ist, dass ich sechs Spieler streichen muss.“ Sicher dabei sein wird David Gugganig, der einzige Kärntner im WSG-Kader, von einem besonderen Spiel will er aber nichts wissen: „Ich bin eineinhalb Stunden entfernt aufgewachsen.“