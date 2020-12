Loch behielt den Durchblick und fuhr von Halbzeit-Platz 17 noch zum Sieg

Altenberg – Wie am Vortag die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller bei den Doppelsitzern hat am Sonntag in Altenberg auch Felix Loch im dritten Weltcup-Saisonrennen seinen dritten Sieg gefeiert. Der Deutsche gewann auf der technisch schwierigen Bahn mit mehr als drei zehntel Sekunden vor seinem Landsmann Max Langenhan, nachdem er bei wechselnden Bedingungen nach Lauf eins nur 17. gewesen war. Bester Österreicher wurde der Halbzeit-Zweite Reinhard Egger als Siebenter vor Wolfgang Kindl. (APA)