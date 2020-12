LASK nach souveränem Derbysieg gegen Ried neuer Tabellenführer

Der LASK übernahm am Sonntag die Tabellenführung in der Bundesliga. Die Linzer feierten zum Abschluss der zehnten Runde einen souveränen 3:0-Heimsieg über Ried und liegen damit einen Punkt vor Titelverteidiger Red Bull Salzburg, der am Samstag bei der Admira eine überraschende 0:1-Niederlage kassierte.

Dank optimaler Effizienz in der ersten Hälfte holte Rapid am Sonntag in der Bundesliga drei Punkte. Die Wiener feierten beim TSV Hartberg einen 3:1-Sieg und liegen einen Punkt hinter Titelverteidiger Red Bull Salzburg und zwei Zähler hinter Leader LASK auf Rang drei. Kelvin Arase (2.) und Ercan Kara (35.) verwerteten die ersten zwei Chancen zur 2:0-Pausenführung der Grün-Weißen, die sich noch einmal Selbstvertrauen für die entscheidende Europa-League-Partie am Donnerstag gegen Molde holten.