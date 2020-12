Warnstufe für Osttirol auf 4 gesunken, doch morgen kommt neuer Schnee

Hinter Osttirol liegt ein Wochenende im Ausnahmezustand. © EXPA/JOHANN GRODER

Lienz/Innsbruck – Nachdem am Sonntag für Osttirol aufgrund der anhaltenden starken Schneefälle die Lawinenwarnstufe „5", also die höchste Gefahrenstufe, ausgerufen worden war, haben die Experten des Lawinenwarndiensts Tirol die Gefahr am Montag mit der Stufe „4", also große Gefahr, angegeben. Am Dienstag soll das Risiko weiterhin leicht abnehmen, hieß es im Lawinenreport. Doch ein nächstes Tief aus Italien kündigt sich bereits an.

Seit Freitagnachmittag ist Osttirol im Ausnahemzustand: Nach Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale wurde hier innerhalb von nicht einmal zwei Tagen bereits mehr Niederschlag gemessen als sonst in einem ganzen Winter üblich. Straßen- und Bahnsperren, Murenabgänge und Stromausfälle waren die Folge.

📽️ Video | Schneechaos in Osttirol und Kärnten:

Lage spitzt sich erneut zu, Entspannung ab Donnerstag

Wie geht es nach dem angespannten Wochenende weiter? „Es hat jetzt aufgehört zu schneien, alle sind am Schaufeln", berichtet Werner Troger von den Meteo Experts aus Osttirol. Die Gefahr ist aber noch nicht gebannt: An steilen Grashängen sind jederzeit Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten, vereinzelt auch sehr große, warnen die Lawinen-Experten. Neu- und Triebschnee der letzten Tage können an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze schon von einzelnen Wintersportlern leicht ausgelöst werden. Anzahl und Größe der Gefahrenstellen nehmen mit der Höhe zu.

Eine Person beim Schneeräumen in Kals am Großglockner. © EXPA/JOHANN GRODER

Im Laufe des Montags können zwar vereinzelt schon wieder ein paar Flocken fallen, es bleibt jedoch bei sehr geringen Mengen. Am Dienstagvormittag hingegen setzt wieder verbreitet Schneefall ein, der sich Richtung Nachmittag und Abend hin intensiviert. „In der Nacht spitzt sich die Situation dann wieder zu", prognostiziert der Meteorologe.

Vor allem im Süden Osttirols dürfte wieder etwa ein halber Meter Neuschnee dazu kommen. Von Entspannung kann dann ab Donnerstag die Rede sein, Osttirol steht dann zwar immer noch unter dem Einfluss eines Tiefs, wird davon aber nur noch gestreift.

📽️ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Lawinen drohen auch in Nordtirol, Wetter aber abgeschwächt

Auch in Teilen Nordtirols fiel der Schneefall am Wochenende kräftig aus, insbesondere am Brenner, im Stubai-, im Ötz- und im Pitztal. Es herrscht weiterhin verbreitet Lawinenwarnstufe „3", also erhebliche Gefahr. Auch hier sind an steilen Grashängen Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten. Zudem seien die umfangreichen Triebschneeansammlungen der vergangenen Tage oberhalb der Waldgrenze leicht auslösbar. Anzahl und Größe der Gefahrenstellen nehmen ebenfalls mit der Höhe zu.

Wie bereits in den letzten Tagen ist das Wettergeschehen im Vergleich zu Osttirol hier aber insgesamt abgeschwächt, erklärt Troger: Am Dienstag sorgt der Föhn für ein wenig Auflockerung, dichte Wolken machen es ihm aber schwer. Am Mittwoch ist wieder ein wenig Schnee – oder in tiefen Lagen Regen – im Spiel.

Donnerstag und Freitag bringen einen Mix aus Sonne und Wolken, die Aussichten sind ein wenig freundlicher. Das Wochenende dürfte dagegen durchwachsen ausfallen, meint der Meteorologe: „Eine durchgreifende Besserung ist erst nächste Woche in Sicht." (TT.com/kla)

📽️ Video | Lawinen, Muren, Stromausfälle: Extremes Schnee-Wochenende in Tirol