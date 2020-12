Mercedes-Boss Wolff: Hamilton geht es nicht gut, hofft aber auf Abu-Dhabi-Start

© Glenn Dunbar via www.imago-images.de

Sakhir - Das Mercedes-Team schließt für das Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi einen Einsatz des corona-infizierten Lewis Hamilton weiter nicht aus. "Wenn er frei von Covid ist und Grünes Licht erhält, dann wird er fahren", sagte der österreichische Teamchef Toto Wolff nach dem vorletzten WM-Lauf in Bahrain am Sonntagabend.