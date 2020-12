Intimität, Sexualität und Solidarität: Alles neu in der Liebe im Lockdown II?

Wien – Der Lockdown bedeutet einen großen Einschnitt in das soziale Leben und in Beziehungen. Um besser zu verstehen, wie sich die Kontaktbeschränkungen auf Partnerschaften, Intimität, Sexualität, familiäre und berufliche Beziehungen, Mensch-Tier-Beziehungen etc. auswirken, hat die Sigmund-Freud-Universität in Wien eine Befragung für die Zeit im Lockdown II initiiert.