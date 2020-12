Lösbare Aufgabe für ÖFB-Team in der Qualifikation für die WM 2022

In Zürich wurden am Montagabend im FIFA-Hauptquartier die Gruppen für die europäische WM-Qualifikation ausgelost.

Zürich – Österreich trifft in der Gruppe F der WM-Qualifikation auf Ex-Europameister Dänemark, Schottland, Israel, die Färöer und die Republik Moldau. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Zürich. Die europäische Qualifikation für die WM in Katar, die von 21. November bis 18. Dezember 2022 gespielt wird, beginnt am 24. März und endet noch 2021 am 16. November. Nur die zehn Gruppensieger haben ihr Endrunden-Ticket fix.