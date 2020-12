Schnee sorgt weiter für Probleme: Warten auf Entspannung in Osttirol

Durch die Schneelast umgestürzte Bäume in Kals. © EXPA/JOHANN GRODER

Lienz, Innsbruck – Nach den massiven Schneefällen der vergangenen Tage herrschte in Osttirol weiterhin große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala, also große Gefahr. Zahlreiche Straßen waren nach wie vor gesperrt, Haushalte immer noch ohne Strom.

In eigener Sache Die Zustellung der Tiroler Tageszeitung war auch heute leider wegen der akuten Schneesituation in Teilen Osttirols nur sehr eingeschränkt möglich. Wir bitten um Verständnis und empfehlen das TT-ePaper, das allen Abonnenten zur Verfügung steht. Sobald sich die Lage entspannt, wird die TT wie gewohnt zugestellt.

Aufgrund der gegebenen Gefahr wurde zu „großer Zurückhaltung“ im alpinen Gelände aufgefordert. An steilen Hängen seien jederzeit Nass- und Gleitschneelawinen möglich, vereinzelt auch sehr große, wurde gewarnt. Neu- und Triebschnee der vergangenen Tage seien in allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze störanfällig. Dabei nahmen laut Experten Anzahl und Größe der Gefahrenstellen mit der Höhe zu.

In Nordtirol galt verbreitet Lawinenwarnstufe drei, also erhebliche Gefahr. Auch hier waren an steilen Grashängen Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten. Lawinen konnten bereits durch die Belastung einzelner Wintersportler ausgelöst werden.

Wieder Schneefälle seit Dienstag

Unterdessen hat es am Dienstag erneut zu schneien begonnen. Vor allem im Süden Osttirols könnte bis heute wieder etwa ein halber Meter Neuschnee dazu kommen. Von Entspannung kann dann ab Donnerstag die Rede sein, Osttirol steht dann zwar immer noch unter dem Einfluss eines Tiefs, wird davon aber nur noch gestreift.

Seit Freitagnachmittag ist Osttirol im Ausnahmezustand. Straßen- und Bahnsperren, Murenabgänge und Stromausfälle waren die Folge. Am Montag beruhigte sich die Lage nur bedingt.

4000 Haushalte zeitweise ohne Strom, Straßen nicht befahrbar

Die Folgen der starken Schnee- bzw. Regenfälle beschäftigen in Osttirol auch wieder die Tinetz Tiroler Netze GmbH. Bis Dienstagmittag waren im Bezirk Lienz 4000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Dann konnte von einem Störungstrupp ein folgenreicher Leitungsschaden im Iseltal behoben werden. „Die Zahl der unversorgten Haushalte liegt derzeit bei 1000“, teilte Christian Ammer, Abteilungsleiter des Netzunternehmens, auf Anfrage der TT Dienstagnachmittag mit. Noch am Montagabend stellten Monteure andernorts ein so genanntes Störmastgestänge auf, das vorübergehend die 110-kV-Versorgung für das ebenfalls von Stromausfällen betroffene Kalser Tal sicherstellt. „Außerdem haben wir in den Tälern Osttirols Aggregate für die lokale Ersatzversorgung im Einsatz“, berichtete Ammer.

Angesichts der erneut starken Schneefälle, die gestern bereits am Vormittag wieder einsetzten, verwies Ammer neuerlich auf die Schwierigkeiten, mit denen die Mannschaften der Tinetz zu kämpfen haben. „Im meterhohen Schnee müssen unsere Leute erst zu den Störstellen im Gelände gelangen, ohne ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Bei diesen Schneelasten kann niemand einen Baumbruch verhindern. Das Risiko von weiteren Netzausfällen bleibt bis zur Wetterbesserung bestehen. Stürzt ein Baum ausgerechnet auf die Hauptversorgungsleitung eines Tales, geht in Hunderten Haushalten das Licht aus.“

Indes waren etwa die B108 zwischen Huben und Matrei in Osttirol sowie die Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Huben nicht befahrbar. Auch die B100 war aufgrund eines Erdrutsches zwischen Lienz und Leisach gesperrt. Ebenfalls nicht befahrbar waren die B111 von Obertilliach bis Maria Luggau sowie weitere Landesstraßen in Osttirol.

Schlechte Nachrichten gab es am Montagnachmittag auch für die Brennerstraße (B182): Nach einem Lokalaugenschein steht fest, dass die Straße zwischen Matrei und Schönberg bis voraussichtlich Heiligabend gesperrt bleiben muss. Der Abschnitt zwischen Gasthof Stefansbrücke und der Abzweigung Schönberg muss umfangreich saniert werden. Im Ötztal war die B186 zwischen Neudorf und Niederthai zu.

Zwischen Gasthof Stefansbrücke und Abzweigung Schönberg kam es zu einigen Hangrutschungen sowohl bergseitig (l.) als auch talseitig. © Land Tirol/Außerlechner