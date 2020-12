Weiterhin angespannte Lage in Osttirol, wieder Neuschnee seit Dienstag

Durch die Schneelast umgestürzte Bäume in Kals. © EXPA/JOHANN GRODER

Lienz, Innsbruck – Nach den massiven Schneefällen der vergangenen Tage herrschte in Osttirol auch am Dienstag große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala, also große Gefahr. Zahlreiche Straßen waren nach wie vor gesperrt, Haushalte immer noch ohne Strom.

Aufgrund der gegebenen Gefahr wurde zu „großer Zurückhaltung“ im alpinen Gelände aufgefordert. An steilen Hängen seien jederzeit Nass- und Gleitschneelawinen möglich, vereinzelt auch sehr große, wurde gewarnt. Neu- und Triebschnee der vergangenen Tage seien in allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze störanfällig. Dabei nahmen laut Experten Anzahl und Größe der Gefahrenstellen mit der Höhe zu.

In Nordtirol galt verbreitet Lawinenwarnstufe drei, also erhebliche Gefahr. Auch hier waren an steilen Grashängen Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten. Lawinen konnten bereits durch die Belastung einzelner Wintersportler ausgelöst werden.

Lage in Osttirol spitzt sich erneut zu

Unterdessen hat es am Dienstag erneut zu schneien begonnen. Vor allem im Süden Osttirols dürfte wieder etwa ein halber Meter Neuschnee dazu kommen. Von Entspannung kann dann ab Donnerstag die Rede sein, Osttirol steht dann zwar immer noch unter dem Einfluss eines Tiefs, wird davon aber nur noch gestreift.

Seit Freitagnachmittag ist Osttirol im Ausnahmezustand. Nach Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale wurde dort innerhalb von nicht einmal zwei Tagen mehr Niederschlag gemessen als sonst in einem ganzen Winter üblich. Straßen- und Bahnsperren, Murenabgänge und Stromausfälle waren die Folge. Am Montag beruhigte sich die Lage nur bedingt.

Zahlreiche Haushalte ohne Strom, Straßen gesperrt

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der flächendeckenden Stromversorgung in Tirol liefen am Dienstag weiter auf Hochtouren. In Osttirol waren am Dienstagnachmittag vorerst noch 1.200 Osttiroler Haushalte vom Stromnetz abgeschnitten. Als große Herausforderung stellte sich infolge von Straßensperren, Lawinengefahr und hoher Baumbruchgefahr weiter die Zugänglichkeit der Störstellen dar. Seitens der Tinetz-Tiroler Netze GmbH waren alle verfügbaren Personen im Einsatz, man war aber auch vor neuen Störungen nicht gefeit. Auch in Sölden kam es noch zu Ausfällen.

Probleme mit dem Stromnetz bestanden im Tauern- und im Villgratental sowie in Teilen des Lesachtals, berichtete Tinetz-Sprecher Christian Ammer auf. Umgekehrt habe man etwa im Bereich Matrei eine Störstelle beheben können. Einen Zeitpunkt, zu dem alle Haushalte wieder an der Stromversorgung hängen sollen, konnte Ammer nicht nennen. Wo die Zugänglichkeit nicht gegeben sei, könne man keine Reparaturen durchführen. Umgekehrt behelfe man sich – wo dies möglich sei – mit Notstromaggregaten. Offen war auch, ob etwa neue Störstellen dazukommen. „Es hat wieder zu schneien begonnen, die Baumlast ist extrem", sagte Ammer

In Osttirol waren etwa die B108 zwischen Huben und Matrei in Osttirol sowie die Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Huben nicht befahrbar. Auch die B100 war aufgrund eines Erdrutsches zwischen Lienz und Leisach gesperrt. Ebenfalls nicht befahrbar waren die B111 von Obertilliach bis Maria Luggau sowie weitere Landesstraßen in Osttirol.

Schlechte Nachrichten gab es am Montagnachmittag auch für die Brennerstraße (B182): Nach einem Lokalaugenschein steht fest, dass die Straße zwischen Matrei und Schönberg bis voraussichtlich Heiligabend gesperrt bleiben muss. Der Abschnitt zwischen Gasthof Stefansbrücke und der Abzweigung Schönberg muss umfangreich saniert werden. Im Ötztal war die B186 zwischen Neudorf und Niederthai zu.

Zwischen Gasthof Stefansbrücke und Abzweigung Schönberg kam es zu einigen Hangrutschungen sowohl bergseitig (l.) als auch talseitig. © Land Tirol/Außerlechner