Coronatests von Kraft und Hayböck negativ, noch kein WM-Team nominiert

Stefan Kraft (r.) und Michael Hayböck wurden am Dienstag negativ getestet. Ob sie im WM-Team für Planica stehen, ist noch offen. © fot. Tomasz Jastrzebowski / Foto Olimpik via www.imago-images.de

Wien - Dem österreichischen Team für die Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica könnten Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald angehören. Am Montag und Dienstag vorgenommenen PCR-Tests bei den Athleten fielen negativ aus. Der ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert gewesene Cheftrainer Andreas Widhölzl will das WM-Team aber erst am Mittwoch nominieren, Kraft und Hayböck sollten davor noch ein Krafttraining absolvieren.

Die Planica-Mannschaft wird damit eine Last Minute-Entscheidung, denn bereits am Donnerstag sind auf der Flugschanze in Slowenien Training und Qualifikation angesetzt. Schlierenzauer und Aschenwald waren bereits am Montag negativ getestet worden, ihre Teilnahme gilt als sehr wahrscheinlich.