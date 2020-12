Viktor Orban will über Austritt von Fidesz aus EVP verhandeln

Budapest – Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will ungarischen Medienberichten zufolge über einen Austritt seiner Partei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) verhandeln. Ziel sei es dabei, dass Fidesz als autonome Gruppe Teil der EVP-Fraktion im EU Parlament bleibe. Die oppositionsnahe ungarische Tageszeitung "Nepszava" (Dienstag) berichtete, dass Orban dies dem EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber in einem Brief vorgeschlagen habe.