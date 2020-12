Mit Schlierenzauer und Aschenwald: ÖSV nominiert Team für Skiflug-WM

Innsbruck – Der ÖSV gab am Mittwoch sein Aufgebot für die am Donnerstag startenden Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica bekannt. Die zuletzt am Coronavirus erkrankten Athleten Stefan Kraft, Michael Hayböck, Philipp Aschenwald und Gregor Schlierenzauer sind ebenso mit dabei wie Timon-Pascal Kahofer und Clemens Leitner.

"Wir haben entschieden, sechs Athleten mit nach Plancia zu nehmen. Der Grund ist, dass wir bis zuletzt nicht gewusst haben, welche Springer aus der ersten Trainingsgruppe dabei sein können. Nach den beiden Trainingssprüngen am Donnerstag werden wir entscheiden, welche vier Athleten noch am selben Tag in der Qualifikation für den WM-Bewerb an den Start gehen und welcher Athlet unsere Reserve ist", wurde Widhölzl in einer Verbandsaussendung zitiert.