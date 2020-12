Streit um EU-Budget: Polen spricht von Einigung mit EU-Ratspräsidentschaft

Zur Drohung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit einem Veto gegen das EU-Budget im Falle einer Kopplung der Geldverteilung an Rechtsstaatsvorgaben schreiben Zeitungen am Mittwoch:

"Die EU wurde als eine Union liberaler Demokratien gebildet, in der freie und rechtmäßige Wahlen, eine freie Presse, rechtsstaatliche Prinzipien und Menschenrechte grundlegende Werte waren. Staaten wie Francos Spanien, das Griechenland der Militärjunta und Honeckers DDR waren als Mitglieder niemals aktuell. Das sollte das heutige Ungarn auch nicht sein. In der Zukunft vielleicht auch Polen nicht. Die Staaten halten den gesamten Corona-Wiederaufbaufonds als Geisel, um der Forderung nach der Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu entgehen. Ungarn ist heute praktisch abermals ein Einparteienstaat. In Polen ist man noch nicht ganz so weit, auch wenn die regierende PiS es so gut sie kann versucht. Hätten Polen und Ungarn heute die EU-Mitgliedschaft beantragt, würden sie die kalte Schulter gezeigt bekommen. Wenn Ungarn nicht wieder die Demokratie einführt, müssen wir viel deutlicher werden, wo sich die Tür befindet."