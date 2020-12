Nach 533 Rennen ist Schluss: Letzte Liveübertragung von RTL am Sonntag

Luxemburg/Wien - Neben Sebastian Vettel bei Ferrari geht am Sonntag in Abu Dhabi auch noch eine andere deutsche Formel-1-Ära zu Ende. RTL überträgt nach 30 Jahren zum letzten Mal einen WM-Lauf der Motorsport-Königsklasse. Das ist nicht nur bitter für den Privatsender und seine Motorsport-Mitarbeiter, sondern auch für die meisten deutschen Formel-1-Fans, die zukünftig zahlen müssen.

In Österreich machen dagegen der ORF und Servus TV ab dem kommenden Jahr gemeinsame Sache bei den Formel-1-Übertragungen. Beide Sender haben sich für drei Jahre die Free-TV-Rechte an der Königsklasse gesichert. Gemäß Vereinbarung wird bis einschließlich 2023 jeweils eine Hälfte der Rennen pro Saison bei Servus TV, die andere live im ORF zu sehen sein. Nur den Großen Preis von Österreich werden beide übertragen.

Der ORF war in Österreich bisher seit Jahrzehnten der exklusive Rechtehalter in Sachen Formel 1. Servus TV, der Privatsender von Red-Bull-Firmenchef Dietrich Mateschitz, ist nun künftig der Lizenznehmer und ORF-Partner. Der 76-jährige Steirer Mateschitz besitzt in der Formel 1 auch zwei Rennställe (Red Bull und AlphaTauri) sowie den Red Bull Ring in Spielberg, der jährlich Gastgeber des Österreich-GP ist. (APA/dpa)