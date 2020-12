Wieder als Überraschung: Taylor Swift kündigt neues Album an

New York – Nur rund ein halbes Jahr nach dem Erfolgsalbum „Folklore“ hat US-Popstar Taylor Swift (30) schon wieder ein neues Werk angekündigt. „Evermore“, ihre neunte Studioplatte, solle noch in der Nacht zum Freitag erscheinen, es sei ein „Schwester-Album“ zu „Folklore“, teilte die Sängerin am Donnerstag mit. Es enthalte 15 Songs in der digitalen Version und auf speziellen CDs noch zwei Bonus-Lieder.