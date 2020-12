Heimvorteil in Hochfilzen ist für Tirols Biathleten heuer keine Bürde

Hochfilzen – „Warum sollte ich nach einem Rennen alles auf den Kopf stellen?“, meinte Felix Leitner gestern unmittelbar nach dem Training. Der 23-jährige Milser spielte auf den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti (FIN) an, als er am Schießstand nicht in gewohnter Manier die Scheiben traf. Er fühle sich den wenig erbaulichen Ergebnissen zum Trotz gut, schon heute will das Leichtgewicht den Beweis antreten. „Ich will unter die Top 15“, wiederholte Leitner gebetsmühlenartig. Damit würde er sich für die morgige Verfolgung in eine tolle Ausgangssituation bringen. Am Insiderwissen mangelt es jedenfalls nicht – keinen Schießstand im Weltcup kennt der Wahl-Hochfilzner Leitner ähnlich gut wie jenen im Pillerseetal. Das Kriterium: bei der Anfahrt zu den Scheiben auf die Windfähnchen achten und im besten Fall kein­e Böe erwischen. Den Bö zu erwischen, nämlich Serien­sieger Johannes Thingnes, wird allerdings umso schwerer. „Er ist der Favorit.“