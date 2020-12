Bei Brexit zeichnet sich kein Happy End ab: Frist endet am Sonntag

London, Brüssel – Kurz vor Ablauf der Frist stehen die Zeichen für eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen schlecht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich laut Diplomaten skeptisch über die Aussichten eines Handelsabkommens mit Großbritannien: "Die Situation ist schwierig. Die Haupt-Hindernisse bestehen weiter", habe sie die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Freitag wissen lassen, sagte der Insider.

Die Kommissionschefin hatte sich demnach am zweiten Tag des EU-Treffens in einer kurzen Ansprache an die Gipfelteilnehmer gewandt. "Die Wahrscheinlichkeit eines 'no deal' ist größer als die eines 'deals'", sagte der EU-Vertreter.