Glücklicher Gesang und Klang bei den Innsbrucker Festwochen

„Nach dem Lockdown war der August in Innsbruck eine wahre Erholung“, berichten Egüez und Kostner: „Die professionelle Organisation der Innsbrucker Festwochen vermittelten uns Sicherheit und wir fühlten uns jederzeit gut aufgehoben. So konnten wir uns auf die Probenarbeit und die Musik konzentrieren.“

Die Aufführung von „La pellegrina“ bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik im August 2020 sorgte auch international für Aufsehen. So sehr, dass zu ursprünglich in kleinerer Besetzung geplanten Aufführung in Regensburg im Mai 2021 die Einladung für den Tiroler Chor NovoCanto folgte. „Es ist uns eine Ehre, dass wir nach den Innsbrucker Festwochen bei einem weiteren renommierten Festival auftreten dürfen“, freut sich der Tiroler Chorleiter.