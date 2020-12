Gratis-Masken für Ältere, neue Registrierungen, Deckel für Luxuspensionen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) li., SPÖ-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner (re.) .nd Stellvertreter Jörg Leichtfried am Freitag im Rahmen einer Sitzung des Nationalrates im Parlamentsausweichquartier in der Wiener Hofburg.

© APA/Neubauer