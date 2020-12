Kriechmayr mit klarer Trainingsbestzeit für Abfahrt in Val d'Isere

Val d'Isere – Der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr markierte am Freitag beim Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt am Sonntag (10.30 Uhr, live TT.com-Ticker) in Val d'Isere überlegene Bestzeit. Der 29-Jährige war in 2:06,09 Minuten um 0,66 Sekunden schneller als der norwegische Vortages-Schnellste Aleksander Aamodt Kilde und 0,82 Sek. vor dem Italiener Matteo Marsaglia. Daniel Hemetsberger landete mit hoher Nummer wie am Vortag auf Rang fünf (+1,11), Matthias Mayer kam nicht ins Ziel.